2026 Nisan ayının son günlerine yaklaşılırken vatandaşlar, nisan ayı enflasyon oranlarını araştırmaya başladı. Milyonlarca vatandaş, enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağını ve enflasyon oranlarının ne olacağını merak ediyor. Peki, Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Vatandaşların yakından takip ettiği enflasyon oranları, ocak ayında %4,84, şubat ayında %2,43 ve mart ayında %1,94 oranında artış göstermişti. Nisan ayının son günlerine girilirken enflasyon verileri yeniden gündeme geldi. Nisan ayı enflasyon oranının ne zaman açıklanacağı ve 2026 Nisan ayına ilişkin beklentiler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar… Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Nisan ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri” verilerini açıkladı. Buna göre, 12 ay sonrasına yönelik yıllık enflasyon beklentileri nisanda, bir önceki aya kıyasla piyasa katılımcıları için 1,22 puan artarak yüzde 23,39'a, reel sektör için 0,8 puan yükselerek yüzde 33,70'e, hane halkı için ise 1,67 puan artışla yüzde 51,56'ya ulaştı. Nisan ayı enflasyon beklentisi nedir? Nisan ayı enflasyon tahmini: Yüzde 2,93 Mayıs ayı enflasyon tahmini: Yüzde 1,82 Nisan ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Nisan ayı enflasyonu 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Kaynak: Haber Merkezi

