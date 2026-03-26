Piyasada gram ve çeyrek altın neden bulunamıyor?

Altın fiyatları düşünce talep de patladı. Özellikle gram ve çeyrek altında karaborsa oluştu. Kuyumcular ellerindeki altının tükendiğini ileri sürüyor, Darphane ise talebe yetecek kadar altın basıldığını söylüyor.

Altın fiyatları hafta başında Orta Doğu'daki belirsizlikler nedeniyle düşüş yaşadı.

5 bin 842 liraya kadar düşen altın nedeniyle kuyumcuların önünde sıralar oluştu.

Yastık altı yatırımcı da bu fırsatı kaçırmamak için harekete geçti. Ancak talep patlayınca bu kez de gram ve çeyrek altın bulunmaz hale geldi.

Vatandaş, "Gram ve çeyrek altın bulamıyoruz" diye isyan edince Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü "Yeterince altın basıyoruz." diyerek açıklama yaptı.

Ancak kuyumcular, "10 katına çıkan talep için yeterince altınımız yok." diyerek dert yanıyor.

Kuyumcu Yiğithan Ulutaş, talebin fazlalığından dolayı altının olmadığını iddia etti. Ulutaş, sipariş sonrası altının ellerine iki ay sonra geldiğini dile getirdi.

KUYUMCU İSTEDİĞİNDE DARPHANE'DEN ALTIN ALABİLİYOR MU?

Kuyumcular ellerindeki külçe altını Darphane'ye vererek yerine gram, çeyrek, yarım ve tam altın alabiliyor. 1 kilo külçe altın karşılığında 610 adet çeyrek altın veriliyor.

Darphane, 1 kilo altının yaklaşık 14 gramına işçilik maliyeti olarak kesip kuyumculara geri veriyor.

Darphane sırası gelmediği için gram ve çeyrek altını biten kuyumcu, talebi piyasadan eline ulaşan altınlarla karşılamaya çalışıyor.

Bu durumda da bugün 6 bin 878 lira olan ve karaborsaya düşen gram altını bu rakamdan satın almak mümkün olmuyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Kapalıçarşı'da gram altının fiyatı 6 bin 800'den satılıyor.

