Piyasalarda ateşkes etkisi: Petrol düştü değerli metaller yükseldi
ABD-İsrail ve İran arasındaki geçici ateşkes süreci piyasalarda doping etkisi yarattı. Enerji fiyatları düşerken değerli metaller yükselişe geçti.Küresel piyasalar ABD-İsrail ve İran arasındaki ateşkesi fiyatlamaya başladı. Dün tehditler savuran ABD Başkanı Donald Trump bugün savaşın galibi olduğunu ifade etti.
İran tarafı ateşkesi kabul etti ve Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin başlayacağını belirtti. İki haftalık ateşkes sürecinde taraflar masaya oturarak savaşı tamamen bitirmek için şartlarını sunup anlaşma yolunu arayacak.
Tüm emtia ve finansal araçlar etkilendi
Ateşkesle birlikte altın, gümüş, Bitcoin, bakır, paladyum, platin yükselişe geçerken, dolar, petrol, doğalgaz gibi enerji ürünleri de gerileme gösterdi.
Hürmüz Boğazı'nın açılacak olmasıyla birlikte Basra Körfezi'nde bir ayı aşkın süredir bekleyen petrol ve ticari yük taşıyan gemiler geçiş yapabilecek ve tedarik zincirine katkıda bulunacak.
Altın yükselişte
Ons altın güne 4 bin 744 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 716 dolar, en yüksek de 4 bin 854 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 794 dolardan işlem geçiyor.
Gram altın
Gram altın güne 6 bin 747 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 744 lira, en yüksek de 6 bin 957 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 863 liradan alıcı buluyor.
Gram gümüş
Gram gümüş güne 105,1 liradan başladı. Gün içinde en düşük 105,1 lira, en yüksek de 110,7 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 109,5 liradan alıcı buluyor.
