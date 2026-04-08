Sebze ve meyvede fahiş fiyata 138,9 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, sebze ve meyve ürünlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 243 işletmeye toplam 138,9 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son dönemde özellikle sebze ve meyve ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 3 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen zincir marketler ile sebze-meyve toptan ticaretiyle iştigal eden 183 işletmeye toplam 96,6 milyon lira idari para cezası kesildi.

Denetimler aralıksız sürüyor

Kurulun 7 Nisan 2026 tarihli bir sonraki toplantısında ise denetimlerin kapsamı genişletildi. Bu kapsamda, fahiş fiyat artışı uyguladığı tespit edilen 60 işletmeye daha toplam 42,3 milyon lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Böylece nisan ayındaki iki toplantıda uygulanan toplam ceza miktarı 138,9 milyon liraya ulaştı.

"Tedarik zincirinin tüm aşamaları takipte"

Bakanlık açıklamasında, üreticiden perakendeciye kadar tüm sürecin mercek altında olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi;

Sebze ve meyve üreticileri de dâhil olmak üzere, üretim noktalarından tedarikçilere, tedarikçilerden perakendecilere kadar tedarik zincirinin tüm aşamaları Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan haksız fiyat artışlarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir.

