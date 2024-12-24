SON DAKİKA: 2025 yılı asgari ücreti belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını açıkladı.
Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL'ye yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Haber Merkezi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını açıkladı.
Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL'ye yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Haber Merkezi
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