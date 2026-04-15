Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nisana yönelik 1 milyar 827 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, çocuklara ilişkin çalışmalara özel önem verdiklerini, çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.
Çocukların aile ortamında büyümesinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli rolü olduğunu vurgulayan Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde desteklediklerini kaydetti.
Bakanlık olarak, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmesi, güvenli ve sevgi dolu aile ortamında büyümesi için gayretle çalıştıklarının altını çizen Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için nisan ayına ilişkin 1 milyar 827 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini hesaplara yatırdık." ifadesini kullandı.
