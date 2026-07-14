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EKONOMİ Haberleri

Trump’ın hamlesi piyasaları altüst etti! Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram altın ne kadar?

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Trump’ın hamlesi piyasaları altüst etti! Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram altın ne kadar?
Piyasalarda Trump depremi yaşanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nda başlattığı abluka kararı petrolü fırlatırken, altın fiyatlarında sert düşüşü beraberinde getirdi. Bugün gram altın ne kadar? 14 Temmuz 2026 Salı Altın fiyatlarında son durum ne?

ABD Başkanı Donald Trump'ın abluka uygulamasını yeniden başlatmasıyla altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor.

Altın, Salı günü önceki seansta yaklaşık yüzde 3 oranında düşüş gösterdikten sonra, ons başına 4 bin dolar civarında tutundu. Bu düşüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen İran gemilerine yönelik ablukayı yeniden başlatması ve hayati önem taşıyan bu deniz yolunun güvenliğini sağlamaya yönelik ABD çabalarından faydalanan ülkelerden tazminat talep etmesiyle gerçekleşti.

Bu hamle, petrol fiyatlarını keskin bir şekilde yükselterek enflasyon ve faiz oranı görünümüne ilişkin endişeleri yeniden canlandırdı. Önlemler, Washington ve Tahran arasında yeniden alevlenen düşmanlıkların ardından geldi. ABD, İran'ın deniz taşımacılığını aksatma yeteneğini hedef alırken, Tahran da bölgedeki ABD müttefiklerine karşı misillemede bulundu.

Yatırımcılar ayrıca, ABD enflasyon verilerini ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın bugün ilerleyen saatlerde ABD Kongresi önünde vereceği ifadeyi bekliyordu; piyasalar, politika yönlendirmesi için açıklamalarını yakından takip ediyordu.

Piyasalar şu anda Eylül ayında Fed'in faiz artırımı yapma olasılığını yaklaşık yüzde 51 olarak fiyatlandırırken, merkez bankasının faizleri değiştirmeme olasılığı yüzde 23 olarak değerlendiriliyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 983 dolar, en yüksek de 4 bin 19 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 15 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 44 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 27 lira, en yüksek de 6 bin 78 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 72 liradan alıcı buluyor.

Gram altın satış fiyatı: 6.072,62 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.991,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 19.964,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 39.880,23 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.739,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 100.006,39 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.017,76 dolar

Kaynak: Haber Merkezi

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