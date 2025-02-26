TÜİK Enflasyon Oranı 2025 Şubat Ne Zaman, Saat Kaçta Açıklanacak? Bu Ayın Enflasyon Beklentisi Nedir?
2025 Şubat enflasyon oranı, 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10:00’da açıklanacak. Peki, bu ay için enflasyon beklentisi nedir? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Şubat ayının son günlerinde, Türkiye'nin enflasyon oranları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2025 Şubat enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Bu ay için enflasyon beklentisi nedir? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...
Enflasyon Oranı 2025 Şubat Ne Zaman, Saat Kaçta Açıklanacak?
2025 Şubat enflasyon oranı, 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak.
Enflasyon Beklentisi Nedir?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyatlama davranışları hakkında şu açıklamayı yaptı: "Reel sektörün 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi, aylık 1,9 puanlık iyileşme göstererek yüzde 41,9'a geriledi. Geçmiş enflasyondan daha fazla etkilenen hanehalkı beklentisi ise şubatta sınırlı bir artış gösterdi."
Bakan Şimşek, enflasyondaki gerilemenin hızla iyileşeceğini öngördüklerini belirterek, "Piyasa beklentisi enflasyon hedefimizle uyumlu ve yüksek seyreden reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin enflasyondaki gerilemeyle hızla iyileşeceğini öngörüyoruz" dedi.
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