Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi! İşte 2025 işsizlik maaşı, GSS prim ödemesi ve stajyer maaşı

Asgari ücretinin 2025’te 22 bin 104 lira olarak belirlenmesiyle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak itibarıyla değişiklik yaşanacak.

Yeni asgari ücret yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da her vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalem değişti. İşte, 2025 yılında değişim yaşanacak kalemler...

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ARTTI

Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında işsizlik ödeneği geliyor. İşsizlik ödeneği hesaplamasında sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.

2025 yılında en az 4 ay çalışan bir işçi için (işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde) işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplandığı için yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 10 bin 332,43 TL'ye yükseldi. En yükseği ise 20 bin 644,86 TL şeklinde uygulanacak.

KIDEM TAZMİNATI DEĞİŞTİ

Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken yeni asgari ücretli çalışanın yıllık kıdem tazminatı da yükselecek.

20.002 TL olan kıdem tazminatı tabanı, gelecek yıl 26.004 TL'ye yükselecek.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ

İsteğe bağlı en düşük sigorta primi 8 bin 321,04 TL olacak.

İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi de 62 bin 407.87 TL olarak gelecek yıl uygulanacak.

GSS PRİM ÖDEMELERİ

Yeni asgari ücret artışı GSS primlerini de etkiledi. Genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödeyerek hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak isteyenler için brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen rakamı ödenmesi gerekecek.

Günlük GSS primi 600,80 TL'den 781,04 TL'ye yükselecek.

Bu rakamın ödenmesiyle kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetinden yararlanacak.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

En düşük günlük askerlik, doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 277.20 TL olarak hesaplanacak.

En yüksek günlük askerlik ve doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı ise 2.080 TL olacak.

STAJYER MAAŞLARI DA DEĞİŞTİ

Stajyer maaşı da asgari ücret zammında etkilenen kalemler arasında.

2024 yılında 5.100,64 TL olan ödemeler gelecek yıl 6.630,83 TL olarak hesaplara yatacak.

Kaynak: Haber Merkezi