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EKONOMİ Haberleri

Yüzde 30’luk sıçrama piyasaları salladı! Bugün gram altın ne kadar? 20 Temmuz 2026 Altın fiyatları

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Yüzde 30’luk sıçrama piyasaları salladı! Bugün gram altın ne kadar? 20 Temmuz 2026 Altın fiyatları
ABD-İran gerilimi ve petroldeki yüzde 30’luk sıçrama piyasaları salladı. Ons altın 4 bin dolar sınırında tutunmaya çalışırken, faiz artırımı endişeleri altını 9 ayın dip seviyelerine yakın tutuyor.

Altın, ons başına 4 bin doların üzerinde kaldı, ancak ABD ve İran arasındaki tırmanan saldırılar petrol fiyatlarını yükseltirken, enflasyon ve faiz artırımı olasılığına ilişkin endişeleri artırarak dokuz ayın en düşük seviyelerine yakın işlem gördü.

ABD ordusu, üç Amerikalı askerin ölümünün ardından Pazar günü İran'a karşı yeni hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Tahran ise ABD ile ateşkesin fiilen çöktüğünü ve hafta sonu Hürmüz Boğazı'ndan geçen dört gemiyi durdurduğunu duyurdu.

Petrol fiyatları Temmuz ayındaki en düşük seviyelerinden yaklaşık yüzde 30 arttı ve merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına almak için para politikasını sıkılaştırma riskini artırdı.

Bu arada, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack Cuma günü, kalıcı enflasyon konusunda uyarıda bulunan Fed yetkililerinin sayısının artmasına katıldı. Piyasalar şu anda Eylül ayında Fed'in faiz artırımı yapma olasılığını yüzde 47'den yüzde 53'e çıkardı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 2 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 982 dolar, en yüksek de 4 bin 28 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 22 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 68 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 40 lira, en yüksek de 6 bin 110 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 99 liradan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

6.101,8810

6.102,5940

ALTIN/ONS FİYATI

4.021,72

4.022,47

ÇEYREK ALTIN FİYATI

9.763,0100

9.977,7400

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

39.052,0400

39.788,9100

Kaynak: Haber Merkezi

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