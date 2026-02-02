10 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan firmanın bir başka otobüsü aynı güzergahta hız yaparken görüntülendi
Antalya–Isparta Karayolu’nda geçtiğimiz gün 10 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının ardından yine aynı firmaya ait bir başka otobüsün yağışlı havada aynı güzergahta hızla ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, 10 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından bugün yine aynı firmaya ait bir başka otobüsün yine aynı güzergahta ve yakın mesafede yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda hızla ilerlediği anlar, yolda seyir halinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Görüntüler, öğle saatlerinde Döşemealtı ilçesi Kömücüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu yakınlarında geçtiğimiz gün 10 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı otobüs kazasının meydana geldiği güzergaha çok yakın bir noktada kaydedildi. Görüntülerde olumsuz hava şartlarına rağmen otobüsün yüksek hızla yol aldığı görülürken, kaydedilen anlar kısa sürede sosyal medyada yayılarak kamuoyunda tepkilere neden oldu.
"Şu an 110'la gidiyoruz, yine de bu otobüse yetişemiyoruz"
Görüntüyü kaydeden vatandaş, yaşanan duruma tepki göstererek, "110'la gidiyoruz, bu otobüsün arkasında olmamıza rağmen yine de ona yetişemiyoruz. Kuralların dışında gidiyoruz ama gene de yetişemiyoruz" dedi.
