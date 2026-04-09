12 ilde 14 organize suç örgütü çökertildi
Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 14 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Yakalanan 83 şüpheliden 49’u tutuklanırken, örgüt üyelerinin hesaplarında 4 milyar liralık para trafiği tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarla organize suç örgütlerine ağır darbe indirildiğini bildirdi.

Edinilen bilgiye göre; Erzurum, Kırklareli, Van, İstanbul, Ankara, Aydın, Yozgat, Mersin, Balıkesir, Diyarbakır, Samsun ve Trabzon olmak üzere 12 ilde, 14 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

49 şüpheli tutuklandı

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 83 şüpheliden 49'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 23 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Milyarlık hesap hareketi mercek altında

İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, yakalanan şahısların banka ve hesap hareketleri incelendi. Yapılan incelemelerde, organize suç örgütü üyelerinin toplamda 4 milyar 119 milyon lira tutarında hesap hareketine sahip olduğu belirlendi.

Suç şebekeleri illere göre deşifre edildi

Operasyonun ayrıntılarına göre, şüphelilerin Erzurum, Kırklareli ve Van'da; Göçmen kaçakçılığı yaptıkları, İstanbul ve Ankara'da; Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Aydın ve Yozgat'ta; "nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarını işledikleri, Mersin'de; Silah kaçakçılığı yaptıkları, Balıkesir, Diyarbakır, Samsun ve Trabzon'da tefecilik yaptıkları tespit edildi. 

"Mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzurunu bozan organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin hiçbir taviz verilmeden devam edeceği vurgulandı. Açıklamada, operasyonları başarıyla gerçekleştiren Jandarma Genel Komutanlığı personeli ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

