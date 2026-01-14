16 yaşındaki Gülden, 15 yaşındaki çocuk tarafından okul bahçesinde 30 bıçak darbesiyle öldürdü! 20 yıl hapis istinafta bozuldu

Edirne’de lise bahçesinde Gülden Coni’yi (16), 30 bıçak darbesiyle öldüren E.A. (15) hakkında, ‘Çocuğa ve kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan verilen indirimsiz 20 yıl hapis cezası, istinafta bozuldu. İstinaf kararında, olayın tasarlanması için makul süre geçmediği, hükmün hatalı verildiği belirtildi. Gülden Coni’nin ablası Nurhan Alüzrek, E.A.’ya verilen cezanın az olduğunu, yeniden yapılacak yargılamada en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi.

Olay, 5 Nisan 2025'te Çavuşbey Mahallesi Horozlu Bayır Sokak'taki Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde hareketsiz yatan kişiyi çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Gülden Coni olduğu tespit edilen çocuğun bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Olaya ilişkin soruşturmada cinayet şüphelisi E.A. yakalanıp gözaltına alındı. E.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

20 YIL HAPİS VERİLDİ

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, E.A. hakkında, 'Tasarlayarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek, çocuğa beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kadını kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede ayrıca E.A.'nın 15 yaşında olması nedeniyle TCK'nın 31/3 maddesi uyarınca indirime gidilmesi talep edilip, 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle en üst sınırdan cezalandırılması talep edildi.Davanın Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Eylül'de görülen ikinci duruşmasında sanık E.A. hakkında önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ardından heyet, E.A.'nın 15 yaşında olması nedeniyle cezayı indirip, 'Çocuğa ve kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 20 yıl hapis verdi. E.A. hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadı.

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

Karar, Coni'nin ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile E.A.'nın avukatları tarafından Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde istinafa taşındı. Coni'nin ailesi, istinaf başvurusunda sanığın 'Canavarca hisle insan öldürme' suçundan hüküm kurularak, üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. E.A.'nın avukatı ise cinayette tasarlama durumunun bulunmadığını, haksız tahrik ve takdir indirimi uygulanması gerektiğini belirtti.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Tarafların taleplerini değerlendiren Ceza Dairesi, E.A. hakkında verilen hükmün bozulmasına karar verdi. Kararda, olayın tasarlanması için makul süre geçmediği belirtilerek, "Maktuleyi öldürmeye karar verdiği ve eylemi icra ettiği zaman diliminin bir tam günden az olmakla yerleşik Yargıtay kararlarında zikredilen makul ve uygun sürenin geçmemiş olması, ön inceleme tutanağına göre gönderilen iki adet mesajın olaydan sonraki zaman dilimine ait olması, gerekçede belirtilen suça sürüklenen çocuğun, olayı kimsenin bulunmadığı mahalde işlemesinin ve olay sonrası rutin hayatına devam etmesi olgularının tek başına tasarlamaya mesnet oluşturmaması birlikte ele alındığında sanık hakkında TCK'nın 82/1-a maddesinin (tasarlama) uygulanma koşullarının oluşmadığı gözetilmeyerek hatalı gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi" denildi.

İstinaf kararında ayrıca, mahkemenin E.A. hakkında sosyal inceleme raporu aldırmadığı ve bu konuda gerekçe göstermediği belirtildi.

‘EN AĞIR CEZAYI ALMALI'

İstinaf kararını değerlendiren Gülden Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek, E.A.'nın en ağır cezayı almasını istediklerini belirterek, "Biz en ağır cezayı talep ediyoruz. Maalesef ki kanunlara göre 15 yaşında bir çocuğun en uzun alabileceği ceza 20 sene. Fakat bu bir 20 sene infaz yasasıyla 12 seneye düştüğü için hiçbir şekilde bizi memnun etmedi. Bu yüzden biz daha ağır bir ceza istiyoruz. Bu yüzden katilin kesinlikle 15 yaşında olduğuna inanmıyoruz. Sebebi de otuz saniyede kardeşimi 30 bıçak darbesiyle katletmesi ve bunu planlı yapması. Önceden arkadaşlarından silah istemesi, arkadaşlarına anlatması, ‘Ben Gülden'i öldüreceğim' demesi. Bunu 15 yaşında bir çocuk yapamaz bizim gözümüzde. Bu yüzden biz katilin gerçek yaşını istiyoruz. O yüzden tekrardan başvurduk istinaf mahkemesine. Kemik yaşı talep edeceğiz. Eğer kemik yaşı da ölçülürse en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA