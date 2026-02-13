2021 yılından bu yana öz ağabeyi ve yeğeni tarafından 3 kez silahlı saldırıya uğradı

İstanbul’da sistematik bir saldırı zincirinin hedefi olduğunu iddia eden Nihat Ölmez, 2021 yılından bu yana öz ağabeyi ve yeğeni tarafından 3 kez silahlı saldırıya uğradığını ve bir kez de kaçırılmaya çalışıldığını öne sürerek yardım istedi. Son saldırıda bacaklarından yaralanan Ölmez, “Öldürülürsem faili meçhul kalmak istemiyorum“ dedi.

Olay, 21 Ocak'ta Kartal Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir akrabasına misafirliğe giden Nihat Ölmez, bakkal dönüşü park halindeki araçların arasında iki şahsın pusu kurduğunu fark etti. Şahısların peş peşe ateş açması üzerine mermilerin hedefi olan Ölmez, yaralı halde yaklaşık 200 metre kaçarak bir markete sığındı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi markette yapılan Ölmez hastaneye kaldırılırken, saldırganlardan birinin silahıyla teslim olduğu, diğerinin ise polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

"Ben bu çeteyle mücadele edemem, en sonunda öldürüleceğim"

Hastanede tedavi altına alınan ve yaşadığı dehşet anlarını anlatan Nihat Ölmez, saldırıların arkasında aile üyelerinin olduğunu iddia etti. Ölmez, "2021 yılından beri sistematik şekilde hedef alınıyorum. Aynı çete tarafından 3 kez silahlı saldırıya uğradım, 2021 yılında ise darp edilerek kaçırılmaya çalışıldım. Bu çete benim dışımda 7-8 saldırı olayını daha organize etti ancak hiçbir şekilde ceza almıyorlar. Bu olayın azmettiricisi Ali İlyas Ölmez, çetenin yöneticisi o. Beni sürekli öldürmeye çalışıyorlar, sürekli takip altındayım. Öldürülürsem faili meçhul kalmak istemiyorum, ben bu çeteyle mücadele edemem, en sonunda öldürüleceğim" dedi.

"Azmettiriciler öz ağabeyim ve yeğenim"

Son saldırı anında yaşadığı korku dolu dakikaları aktaran Ölmez, "Arabaların arasında çömelmiş iki kişiyi gördüm. Hareket ettiğim anda arkamdan peş peşe 7-8 el ateş edildi, sanırım çift silahtı. Ben bacağımdaki iki yarayla 200 metre kaçarak bir markete sığındım, orada bana tampon yaptılar. Sonra zanlılardan olan ağabeyim gelip silahla teslim oldu. Onlar oraya beni öldürmek için gelmemiş olsalar Hadi Ölmez orada olmazdı. Bu saldırıda azmettiriciler öz ağabeyim Hadi Ölmez ve yeğenim Murat Kaya'dır. Daha önce de haklarında şikayetçi olmuştum" şeklinde konuştu.

"Benim bir oğlum daha vardı, Ali Ölmez onu da öldürttü"

Oğlunun maruz kaldığı saldırılar sonrası zor günler geçiren anne Hatice Ölmez ise gözyaşları içinde yetkililere diğer oğluna seslenerek, "Oğlumu yoklukla, zorlukla büyüttüm. Öldürülsün diye mi büyüttüm, bana layık olan bu muydu? Beni bu yaşımda sürüm sürüm süründürdüler, Allah'larından bulsunlar. Benim daha umudum yok. Daha önceki bir olayı da camdan izlemiştim, peş peşe iki motosiklet gelip oğlumun etrafını sardılar. Zaten oğlumu vurduklarında perişan oldum, insan el olsa yine de acırdı. Benim Erdal Ölmez diye bir oğlum daha vardı, Ali Ölmez onu da öldürttü" dedi.

Nihat Ölmez'in iddialarına göre, saldırı süreçleri ilk olarak 2021 yılında darp edilerek kaçırılma girişimiyle başladı. Ölmez, 2023 yılında evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Ölmez son olarak geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, Ölmez'in iddialarında adı geçen akrabalarından henüz bir açıklama gelmediği bildirildi.

Kaynak: İHA