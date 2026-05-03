2026 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

- Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe’de toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri Ortadoğu’daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi olacak. Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? İşte detaylar..

Kabinede Hürmüz Boğazı'ndaki son durum un da konuşulması bekleniyor. Artan enerji maliyetlerinin ekonomiye yansımaları ve alınabilecek ek tedbirler detaylandırılacak. Enflasyon hedefleri de kabinenin gündeminde olacak.

Kamuoyunda bir süredir Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilebileceği iddia ediliyor.

Kabine toplantısında terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve sürecin MİT tarafından tespiti sonrasında atılabilecek hukuki adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

KAHRAMANMARAŞ VE ŞANLIURFA'DAKİ OKUL SALDIRILARI

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları da kabinenin gündeminde. Okullarda alınan tedbirler in gözden geçirilmesi planlanıyor.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı? Bu konunun kabine toplantısında gündeme alınabileceği belirtiliyor.

Arife günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci gününün çarşamba olması ise 9 günlük tatil ihtimalini güçlendiriyor. 

Eğer pazartesi ve salı günleri hükümet tarafından idari izin kapsamına alınırsa, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan birçok vatandaş, hafta sonu tatilleriyle birlikte toplamda 9 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.

İşte gün gün 2026 Kurban Bayramı takvimi:

Kurban Bayramı arifesi: 26 Mayıs (Salı) - Yarım Gün Tatil

Kurban Bayramı 1. gün: 27 Mayıs (Çarşamba)

Kurban Bayramı 2. gün: 28 Mayıs (Perşembe)

Kurban Bayramı 3. gün: 29 Mayıs (Cuma)

Kurban Bayramı 4. gün: 30 Mayıs (Cumartesi)

