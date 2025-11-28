GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

3 kişilik ailenin ölü bulunması ile ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 2’ye çıktı

3 kişilik ailenin ölü bulunması ile ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 2'ye çıktı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Berna (33) ve Mehmet Kaya (37) çifti ile çocukları Samyeli Kaya’nın (5), yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; tutuklanan M.C.’ye yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan V.E. de tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 2’e çıktı.

Olay, 25 Kasım'da gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi.

Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Berna Kaya ile kızı Samyeli Kaya'nın cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Mehmet Kaya'nın cenazesi ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi. Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Soruşturma kapsamında ilçedeki bütün Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruldu.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında ailenin komşuları M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. M.C. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ailenin avukatlarından Nurullah Öner, adliye çıkışı yaptığı açıklamada, M.C.'nin 'Delil karartma' ve 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında ayrıca M.C.'ye yardım ettiği iddia edilen V.E. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.E. de 'Delil karartma' suçundan tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 2'e çıktı.

Kaynak: DHA

