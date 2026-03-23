GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,24
EURO
52,45
STERLİN
60,54
GRAM
6.754,88
ÇEYREK
11.145,77
YARIM ALTIN
22.217,24
CUMHURİYET ALTINI
44.245,34
GÜNCEL Haberleri

40 meslekte daha Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu oldu

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından aralarında ekskavatör operatörü, beton pompa operatörü, iş makinesi bakım ve onarımcısı, hibrit araç bakım onarımcısının da bulunduğu 40 meslek için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi.

"Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu olan 40 meslek şunlar:

"Atık ayırma işçisi, atık koordinatörü, batarya elektrikli araç bakım onarımcısı (seviye 4), batarya elektrikli araç bakım onarımcısı (seviye 5), beton pompa operatörü, bireysel ve ticari klima sistemleri montaj ve servis elemanı, bireysel ve ticari klima sistemleri montajcısı, biyogaz sistemleri personeli, buhar kazanı operatörü, dökümcü, ekskavatör operatörü, elektrikli araç montaj elemanı (seviye 3), elektrikli araç montaj elemanı (seviye 4), elektro-mekanik montaj işçisi (seviye 3), elektro-mekanik montaj işçisi (seviye 4), florlu sera gazlı cihazlar teknik personeli, fotovoltaik güç sistemleri personeli (seviye 4), fotovoltaik güç sistemleri personeli (seviye 5), güneş-ısıl sistem personeli (seviye 4), güneş-ısıl sistem personeli (seviye 5), hibrit araç bakım onarımcısı (seviye 4), hibrit araç bakım onarımcısı (seviye 5), ısıtma tesisat bakım onarım ve servis elemanı, iş makinesi bakım ve onarımcısı, işletme elektrik bakımcısı, kızgın yağ kazanı operatörü, maçacı, matkap tezgah işçisi (seviye 3), matkap tezgah işçisi (seviye 4), mermer-doğaltaş imalat elemanı, mermer-doğaltaş ocakçısı, mobil vinç operatörü, nezaretçi (maden) rüzgar güç sistemi personeli (seviye 4), rüzgar güç sistemi personeli (seviye 5), sıcak su kazanı operatörü, sıhhi tesisat bakım onarım ve servis elemanı, tahlisiyeci (maden), tehlikeli atık toplayıcısı, tehlikeli madde taşımacılığı şoförü."

Yeşil ve dijital dönüşüm odaklı meslekler de listede

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tebliğe ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Nitelikli iş gücünü güçlendirmek ve çalışma hayatında standartları yükseltmek için önemli bir adım daha attık. İş sağlığı ve güvenliği açısından kritik alanlar ile yeşil ve dijital dönüşüm odaklı meslekleri Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamına aldık. Bu düzenlemeyle birlikte 40 yeni mesleğin daha dahil edilmesiyle belge zorunluluğu getirilen meslek sayısı 204'ten 244'e çıktı."

Kaynak: AA

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
