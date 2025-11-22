500 bin konut TOKİ başvurusu için son tarih ne? 2025 TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? İşte TOKİ başvuruları için son gün ve başvuru ücreti

TOKİ başvuruları sürmeye devam ediyor. 2025 yılı için e-Devlet ve yetkili bankalar üzerinden alınan başvurular yoğun ilgi görürken, 81 ilde gerçekleştirilecek 500 bin konut projesi için son başvuru tarihi araştırılıyor. Başvuru yapmayı planlayan vatandaşlar, süreçle ilgili tüm ayrıntıları merak ediyor. İşte e-Devlet ve bankalar üzerinden yapılacak başvurulara ilişkin son bilgiler…

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

500 bin konutluk dev projeye başvurular 10-19 Aralık tarihleri arasında kabul edilecek.

e-Devlet üzerinden başvuru yapacak vatandaşlar için son gün 18 Aralık, banka şubelerinden başvuru yapacaklar için ise son tarih 19 Aralık olarak açıklandı.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2025 yılı sosyal konut başvuruları için belirlenen başvuru bedeli 5 bin TL. Şehit yakını ve terör malullerinden ise herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Başvurular;

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.,

T. Halk Bankası A.Ş. ve

T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla ya da e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Her başvuru işlemi, yalnızca projenin atandığı banka üzerinden yapılacak. Banka şubelerinden başvurular 19 Aralık tarihine kadar, e-Devlet üzerinden başvurular ise 18 Aralık gününün sonunda tamamlanacak.

Kura sonucunda adı çıkmayan vatandaşların yatırdığı başvuru ücreti, üç gün içinde ilgili hesaplarına iade edilecek.

TOKİ KURALARI NE ZAMAN?

TOKİ kura çekilişlerinin Aralık 2025 - Şubat 2026 döneminde yapılması öngörülüyor. Konut teslimlerinin ise Mart 2027 itibarıyla başlaması bekleniyor.

