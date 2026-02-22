53 gündür çığ altında bulunan kayıp çoban için çığ riskinin ortadan kalkması bekleniyor

Artvin’de 53 gündür çığ altında olan çoban Bülent Gezer için çığ tehlikesinin ortadan kalkmasıyla arama çalışmaları yeniden başlatılacak.

Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen çığ felaketinde kaybolan çoban Bülent Gezer için bölgede yürütülen risk ölçüm çalışmaları sürerken, Belediye Başkanı Emrah Yılmaz sahaya giderek ekiplerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Olayda sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ile yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığa maruz kalmış, çobanlardan 3'ü kendi imkânlarıyla kurtulmuştu. Arama kurtarma faaliyetlerinde Suat Temel ile Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenlerine ulaşılmış, Bülent Gezer ise kaybolmuştu.

Olumsuz hava şartları ve artan çığ riski nedeniyle arama çalışmaları 3 Ocak'ta geçici olarak durdurulurken, AFAD ekipleri bölgede her gün ölçüm, gözlem ve risk analizi yapmaya devam ediyor. Son incelemelerde yeni çığ oluşumlarının tespit edildiği ve risk seviyesinin yüksek olduğu bildirildi.

Bölgede açıklama yapan Ardanuç Belediye Başkanı Yılmaz, çığ tehlikesinin sürdüğünü belirterek, ekiplerin sahayı kontrollü şekilde takip ettiğini söyledi. Yılmaz, riskin en aza indirildiği anda arama çalışmalarının yeniden başlatılacağını ifade etti.

