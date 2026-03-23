5 çocuk annesi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Düzkışla beldesinde 5 çocuk annesi Yeliz B. (38), tartıştığı eşi Seyithan B.’yi (45) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün Hasköy ilçesine bağlı Düzkışla beldesinde meydana geldi. Yeliz B. ile eşi Seyithan B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yeliz B., eline geçirdiği bıçakla eşi Seyithan B.'yi sol göğüs bölgesinden bıçakladı.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Seyithan B., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma, cinayet şüphelisi Yeliz B.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: DHA

