5 günlük bebek engelli kaldı, aile gerçeği 3 yıl sonra öğrendi! Bebeğe şiddet uygulayan hemşire tutuklandı

Kahramanmaraş'ta kuvözdeki yeni doğmuş bebek, damar yolu açması gereken hemşire tarafından işkenceye uğradı ve bu yüzden engelli kaldı. Bebeklerinin engelli doğduğu söylenen aile, gerçeği 3 yıl sonra e-Devlet'ten gelen hemşire hakkındaki dava tarihi mesajından öğrendi. 2021 yılında bebeğe şiddet uygulayan hemşire tutuklandı.

Korkunç olay, 5 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi.

Hastanede Sema Bozoklar, kızı Deniz Esin'i dünyaya getirdi. Kilosu düşük olduğu için kuvözde tedavi gören bebekten kan alınacaktı.

14 DAKİKA BOYUNCA BEBEĞE İŞKENCE

Ancak damar yolu açması gereken hemşire, bebeğe 14 dakika boyunca korkunç bir işkence uyguladı. Ağlayan bebeğin başına vurdu, bacağını sıktı. İlk dakikalarda oldukça hareketli olan bebek bir anda durgunlaştı.

Sonrasında başka bir hemşire kontrole gittiğinde Deniz Esin'in bacağının kırık olduğunu fark etti. Güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde şiddet ortaya çıktı.

ENGELLİ DOĞDUĞU SÖYLENEREK AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Deniz Esin, aileye bedensel ve zihinsel engelli doğduğu söylenerek teslim edildi. Çift, şiddetten habersiz kızlarını alarak evlerine döndü.

Bu süreçte hemşirenin görevine son verildi. Kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

GERÇEĞİ 3 YIL SONRA DAVA MESAJIYLA ÖĞRENDİLER

Deniz Esin 3 yaşına geldiğinde aile büyük şok yaşadı. e-Devlet'ten dava gününe ait mesaj gelince kızlarının hemşire şiddeti nedeniyle engelli kaldığını öğrendiler.

HEMŞİRE TUTUKLANDI

Kahramanmaraş'ta, 2021 yılında üniversite hastanesinde bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan hemşire tutuklandı.

BAKAN TUNÇ: ADALET TECELLİ EDECEKTİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu hemşirenin yargılamasının devam ettiğini belirterek, "Bu şiddet olayıyla ilgili adalet hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edecektir” ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç açıklamasında şunları söyledi:

"Kahramanmaraş'ta bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde, savunmasız bir bebeğe yönelik hemşire tarafından uygulanan şiddetin görüntüleri vicdanları yaralamıştır. Yaşamı korumakla yükümlü bir kişinin, en korunmasız bir cana zarar vermesi yalnızca bireysel bir suç değildir. İnsanlığa ve mesleki etik değerlere karşı işlenmiş ağır bir ihlaldir.

Bebeği yaraladığı iddiasıyla hemşirenin Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılaması devam etmektedir. Hepimizi derinden üzen ve asla kabul edilemeyecek bu şiddet olayıyla ilgili adalet hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edecektir."

