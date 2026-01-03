6 gündür kayıp olan Elif’in yengesinden çarpıcı ifadeler: “Nerede olduğunu onlar biliyor’’

Balıkesir Erdek’te kamp yaptıkları sırada esrarengiz bir şekilde sırra kadem basan Elif Kumal için başlatılan arama çalışmaları 6. gününde de hız kesmeden devam ediyor. Olaya ilişkin Kumal’ı darp ettiği öne sürülen erkek arkadaşı ve beraberindeki kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, genç kızın yengesi çarpıcı ifadelerde bulundu. Fatma Kumal, “O akşam bu bölgede silah sesleri duyulduğu söyleniyor. Ya yaraladılar, bir yere sakladılar” ifadelerinde bulunurken, “Nerede olduğunu onlar biliyor” dedi.

Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaptığı sırada kaybolan Elif Kumal'ı arama çalışmaları 6. gününde sürerken, Elif Kumal'ın yengesi Fatma Kumal, yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Fatma Kumal, Enis G. ile olay günü yaşanan telefon görüşmesini şu sözlerle anlattı:

"ALTI GÜNDÜR BU DAĞLARDAN ELİMİZ BOŞ DÖNÜYORUZ"

"Enis beni Messenger üzerinden aradı. Benim sosyal medyamda ekli değil, numarası da yoktu. Aramasını gördüm, geri döndüm. Yanlışlıkla mı aradın, bilinçli mi diye sordum. Bana Elif'in kayıp olduğunu söyledi. Saat 11.23'tü." Elif'in kaybolduğu sürece ilişkin Kumal, "(Enis G.) Gece bir tartışma olduğunu, Elif'in ortamdan ayrıldığını söyledi. Eve gittiğini iddia etti ama bizim evimizin girişinde kamera var, herhangi bir giriş çıkış yok. 'Sabaha kadar dağda aradım' diyor ama beni saat 11.23'te arıyor. Olay gece oluyor. Bu vakte kadar neden beklendi?

Bunun saati mi var şüpheli bir vaka bu" dedi. Fatma Kumal, "Altı gündür bu dağlarda elimiz boş dönüyoruz. Ne araba var ne kardeşimiz. Kuş olup uçmadı, yer yarılıp içine girmedi. Yemek yok, uyku yok. Gözünü kapatınca bile açmak istiyorsun. Kabustan uyanmak istiyorum" dedi.

"NEREDE OLDUĞUNU ONLAR BİLİYOR"

Silah sesleri iddialarına da değinen Kumal, "O akşam bu bölgede silah sesleri duyulduğu söyleniyor. Ya yaraladılar, bir yere sakladılar ya da bir itiş kakış sırasında zarar verdiler. Nerede olduğunu onlar biliyor.

Benim kapıma da getirip bıraksınlar kardeşimi" dedi. Kumal, "İzlemekle yaşamak çok farklı. Ben iki küçük çocuğumu evde bırakıp geldim. Burada dondurucu bir soğuk var. AFAD, jandarma, gönüllüler herkes sahada ama alan çok büyük. Sahalar genişletilmeli. Lütfen destek olun" ifadelerini kullandı.

