GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,29
EURO
50,60
STERLİN
58,34
GRAM
6.330,04
ÇEYREK
10.390,96
YARIM ALTIN
20.681,68
CUMHURİYET ALTINI
41.232,87
GÜNCEL Haberleri

6 gündür kayıp olan Elif’in yengesinden çarpıcı ifadeler: “Nerede olduğunu onlar biliyor’’

- Güncelleme Tarihi:

6 gündür kayıp olan Elif’in yengesinden çarpıcı ifadeler: “Nerede olduğunu onlar biliyor’’
Balıkesir Erdek’te kamp yaptıkları sırada esrarengiz bir şekilde sırra kadem basan Elif Kumal için başlatılan arama çalışmaları 6. gününde de hız kesmeden devam ediyor. Olaya ilişkin Kumal’ı darp ettiği öne sürülen erkek arkadaşı ve beraberindeki kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, genç kızın yengesi çarpıcı ifadelerde bulundu. Fatma Kumal, “O akşam bu bölgede silah sesleri duyulduğu söyleniyor. Ya yaraladılar, bir yere sakladılar” ifadelerinde bulunurken, “Nerede olduğunu onlar biliyor” dedi.

Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaptığı sırada kaybolan Elif Kumal'ı arama çalışmaları 6. gününde sürerken, Elif Kumal'ın yengesi Fatma Kumal, yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Fatma Kumal, Enis G. ile olay günü yaşanan telefon görüşmesini şu sözlerle anlattı:

"ALTI GÜNDÜR BU DAĞLARDAN ELİMİZ BOŞ DÖNÜYORUZ"

"Enis beni Messenger üzerinden aradı. Benim sosyal medyamda ekli değil, numarası da yoktu. Aramasını gördüm, geri döndüm. Yanlışlıkla mı aradın, bilinçli mi diye sordum. Bana Elif'in kayıp olduğunu söyledi. Saat 11.23'tü." Elif'in kaybolduğu sürece ilişkin Kumal, "(Enis G.) Gece bir tartışma olduğunu, Elif'in ortamdan ayrıldığını söyledi. Eve gittiğini iddia etti ama bizim evimizin girişinde kamera var, herhangi bir giriş çıkış yok. 'Sabaha kadar dağda aradım' diyor ama beni saat 11.23'te arıyor. Olay gece oluyor. Bu vakte kadar neden beklendi?

Bunun saati mi var şüpheli bir vaka bu" dedi. Fatma Kumal, "Altı gündür bu dağlarda elimiz boş dönüyoruz. Ne araba var ne kardeşimiz. Kuş olup uçmadı, yer yarılıp içine girmedi. Yemek yok, uyku yok. Gözünü kapatınca bile açmak istiyorsun. Kabustan uyanmak istiyorum" dedi.

"NEREDE OLDUĞUNU ONLAR BİLİYOR"

Silah sesleri iddialarına da değinen Kumal, "O akşam bu bölgede silah sesleri duyulduğu söyleniyor. Ya yaraladılar, bir yere sakladılar ya da bir itiş kakış sırasında zarar verdiler. Nerede olduğunu onlar biliyor.

Benim kapıma da getirip bıraksınlar kardeşimi" dedi. Kumal, "İzlemekle yaşamak çok farklı. Ben iki küçük çocuğumu evde bırakıp geldim. Burada dondurucu bir soğuk var. AFAD, jandarma, gönüllüler herkes sahada ama alan çok büyük. Sahalar genişletilmeli. Lütfen destek olun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
  • RA
    Ramazan Acar
    2 saat önce

    Müslüman Türk Milleti ne hale geldi, getirildi. Yazık bir tarihe birde bu güne bakın

    • Cevapla
    • Begen (0)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER