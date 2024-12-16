Adana’da kauçuk fabrikasında yangın

Yenidam Mahallesi'ndeki kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
Kaynak: AA
Yenidam Mahallesi'ndeki kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
Kaynak: AA
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