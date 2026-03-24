Ağrı Dağı'nda kaybolan kadın dağcıyı arama çalışmaları sürüyor

Ağrı Dağı’nda zirve tırmanışı sırasında olumsuz hava şartları nedeniyle 4 bin 700 metreden geri dönen kadın dağcıdan haber alınamıyor. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ağrı Dağı'na tırmanış gerçekleştiren 5 kişilik grupta yer alan kadın dağcı, 4 bin 700 rakımda olumsuz hava şartları ve yoğun tipi nedeniyle zirve tırmanışını yarıda bırakarak geri dönme kararı aldı. Kadın dağcının "çıkamıyorum" diyerek geri döndüğü öğrenildi.

Zirveye ulaşan ekip arkadaşları iniş sırasında yaklaşık 4 bin 600 metre seviyesine geldiklerinde kadın dağcıyı bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Zorlu hava şartları ve yer yer etkili olan fırtına nedeniyle arama çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

Gece saatlerinde havanın kararmasıyla ara verilen çalışmaların, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlatıldığı ve ekiplerin bölgede arama faaliyetlerine devam ettiği bildirildi. 
 

Kaynak: İHA

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER