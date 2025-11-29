Aile katliamı: Anne, baba ve 5 yaşındaki çocuk evde katledildi! Tutuklanan komşunun ifadesi ortaya çıktı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde anne, baba ve 5 yaşındaki çocuklarının evlerinde katledilmesine ilişkin soruşturmada tutuklanan iki şüpheliden komşu M.C.’nin ifadesi ortaya çıktı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 25 Kasım'da Berna Kaya (33), eşi Mehmet Kaya (37) ve çocukları Samyeli Kaya'nın (5) ölü bulunduğu olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili tutuklanan iki şüpheliden ailenin komşusu M.C.'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Zanlı ifadesinde Mehmet Kaya ile komşu olduklarını ve yaklaşık 10 yıldır görüştüklerini söyledi.

İfadesinde Mehmet'in kendisinden silah bulmasını istediğini iddia eden M.C., "Ben de yaklaşık 10 gün önce çiçekçi olan bir arkadaştan 17 bin TL'ye 1 adet tabanca temin ettim. Bir gün sonra Mehmet'e verdim. Mehmet'in neden benden tabanca istediğini bilmiyorum." dedi.

"KONUŞURSAN SENİ ÖLDÜRECEKLER"

Zanlı, 24 Kasım'da Mehmet'in gündüz saatlerinde kendisini çağırdığını ve anten tamir edeceklerini söylediğini öne sürdü.

M.C. ifadesinde şu iddialarda bulundu: "Anteni tamir ettik. Mehmet, ikametine çay kahve içmeye davet etti. İkametine girmeden önce bana içerisinde 2 altın bilezik, 2 yüzük ve 1 küpe, bir miktar nakit para ile saat ve tespih olan poşeti verdi. Neden verdiğini sorduğunda 'Hediyem olsun.' dedi. Sonrasında ikamete girdik, çay kahve içtik, muhabbet ettik. Mehmet'i yine ismi Mehmet olan bir kişi aradı ve bir bayanın geleceğini, bayanı Urfa'dan alıp Diyarbakır'a götürmesini istedi, Mehmet de kabul etti. Sonrasında kabul ettiği için eşi Berna ile tartışma yaşadı. Sonra tartışma sonlandı. Biz sohbetimize devam ettik. Sonra birden Mehmet, sırt kısmından benim ona aldığım tabancayı çıkartıp, sol eline alarak karşı kanepenin önünde yerde oturan laptopuna bakan Berna'ya bir el ateş etti. Sonra kızı, 'Baba ne yapıyorsun' dedi. Mehmet bu sefer kızına 1 el ateş etti. Ben de Mehmet abi ne yapıyorsun dedim. Bana 'Konuşursan seni öldürecekler.' dedi. Sonrasında kendini vurdu."

NE OLMUŞTU?

Olay, 25 Kasım'da gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Berna Kaya ile kızı Samyeli Kaya'nın cenazeleri, Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Mehmet Kaya'nın cenazesi ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedildi.

EVDE BOĞUŞMA İZİ, KAPIDA ZORLAMA YOK

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede; silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi. Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu tespit edildi. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Soruşturma kapsamında ilçedeki bütün Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruldu.

Soruşturma kapsamında ailenin komşuları M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. M.C. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ailenin avukatlarından Nurullah Öner, adliye çıkışı yaptığı açıklamada, M.C.'nin "Delil karartma" ve "Kasten öldürme" suçundan tutuklandığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında ayrıca M.C.'ye yardım ettiği iddia edilen V.E. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.E. de "Delil karartma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili iki şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA