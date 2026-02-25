GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: CHP’li belediyelerin yönettiği şehirlere bakın tablo tam bir yönetim zafiyetidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, “Bugün CHP’li belediyelerin yönettiği şehirlere bakın, vatandaşımızın yaşadığı tablo tam bir yönetim zafiyetidir, tam bir hayal kırıklığıdır.“ dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Yozgat'a gelen Acar, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında İl Başkanı Hasan Kandemir'den bilgi aldı.

Burada konuşan Acar, "yiğitler şehri" Yozgat'ta olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Acar, AK Parti olarak mübarek ramazanı, milletle bağlarını yeniden tazelemek için fırsat olarak gördüklerini söyledi.

Bu yılki ramazan çalışmalarını çok güçlü ve anlamlı bir temel üzerine inşa ettiklerini belirten Acar, şöyle konuştu:

"Niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir diyerek sahadayız. AK kadrolar olarak her haneye devletimizin şefkatini ve milletimizin birlikteliğini taşıyoruz. 'Niyetimiz bir.' diyerek milletimizin bekası ve selameti için hizmetlerimizi, 'İnancımız bir.' diyerek terörsüz, tam bağımsız bir Türkiye vizyonumuzu, 'Yolumuz bir.' diyerek Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü anlatıyoruz. Bizim niyetimiz halis, inancımız kavi, yolumuz ise tek. O yol da büyük ve güçlü Türkiye yolu. Bu bereket iklimini dayanışmayı büyüterek, kardeşliği güçlendirerek yaşıyoruz. Birliğimizi pekiştirerek, güvenliğimizi tahkim ederek huzuru büyütmeye devam ediyoruz. Yozgat'ın samimi sofralarında 'Niyetimiz bir.' diyen her bir hemşehrimizle aslında Türkiye Yüzyılı'nın harcını karıyoruz. Çünkü milletimizin huzuru, Türkiye'mizin istikbali için niyetimiz bir. Birlik varsa dirayet vardır, yarınlara güven vardır."

Acar, ekonomide istikrarı güçlendirirken, Türkiye'yi içine kapanık bir ülke olarak görmediklerini, ülkenin küresel ölçekte söz sahibi ve bir güç haline geldiğini vurguladı.

Muhalefete eleştirilerde bulunan Acar, "Burada güvenliği tahkim etmekten, diplomasiyi güçlendirmekten, ekonomide istikrarı sağlamlaştırmaktan bahsediyoruz. Türkiye'nin istikbali için gece gündüz demeden reformlar yapıyoruz, 'üretim ve kalkınma' diyoruz. Ancak üzülerek görüyoruz ki biz bu kritik eşikleri bir bir aşarken, ana muhalefet hala sığ polemiklerden ve algı siyasetinden medet umuyor. Bugün CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlere bakın, vatandaşımızın yaşadığı tablo tam bir yönetim zafiyetidir, tam bir hayal kırıklığıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

