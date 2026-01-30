AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri “Genç Tech Konya’’ programında gençlerle bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Türkiye’de teknoloji alanında beyin göçü iddialarını destekleyen ikna edici bir veri bulunmadığını belirterek, tersine yurt dışına giden nitelikli insan kaynağının ülkeye geri dönüşünün hızlandığını söyledi.

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İleri, partisinin Genel Merkez Gençlik Kollarınca Konya Bilim Merkezi'nde düzenlenen "Genç Tech Konya" programında, gençlerle bir araya geldi.





Yurt içinde ve yurt dışında edindiği akademik ve sektör tecrübelerini, siyasette gençler için değer üretme amacıyla kullandığını ifade eden İleri, teknoloji ekosisteminin yalnızca mühendislerle sınırlı olmadığını dile getirdi.

İleri, bugün teknoloji geliştiren ekiplerde mühendislerin yanı sıra psikologlar, sosyologlar, pazarlamacılar gibi farklı disiplinlerden uzmanlar yer aldığını vurguladı.





"Beyin göçü olduğuna dair ortalıkta ikna edici bir veri yok"

Son yıllarda sıkça dile getirilen beyin göçü tartışmalarına da değinen İleri, şöyle konuştu:





"Bundan 5 yıl kadar önce hakikaten her gittiğimiz yerde "Ya bir beyin göçü var. Herkes gidiyor." deniyordu, hatırlarsınız. İşte doktorlar, mühendisler gidiyor, böyle kısa videolar sıkça görüyorduk. İşte "Türkiye bir mühendis, doktor kaybetti." şeklinde. Şimdi işin esası böyle bir beyin göçü olduğuna dair ortalıkta ikna edici bir veri yok. Her şeyden önce teknik, mühendislik, teknoloji mühendisliği alanı için konuşuyorum. Bu konuda kendimce bir araştırma yaptım, verileri toplamaya çalıştım. Yani savunma, sanayi alanında, çeşitli kamu kurumlarında var mı böyle bir bilgi, belge? Geldiğimiz noktada çok şükür Türkiye'nin teknoloji alanında beyin göçü diye bir problemi yok. Onu çok net söyleyeyim. Tersine, yurt dışına çıkmış olan arkadaşlarımızın yoğun bir dönüşü var. Bunun bir altını çizmek istiyorum. Burada maalesef biraz da siyasi amaçla köpürtülen bir algı vardı ve o algı artık çöküyor."

İleri, Türkiye'nin özellikle Teknofest kuşağı olarak tanımlanan gençlerle teknoloji alanındaki iddiasını daha da yukarı taşıyacağını sözlerine ekledi.





Kaynak: AA