Alacak verecek meselesi can aldı: 75 yaşındaki arkadaşını bıçakladı
Dörtyol ilçesinde yakınlarının haber alamaması üzerine evde cansız bedeni bulunan 75 yaşındaki adamın, arkadaşıyla yaşadığı alacak verecek kavgası sonrası defalarca bıçaklanarak öldüğü ortaya çıktı. Olayın yakalanan faili 53 yaşındaki İ.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde bulunan bir apartmanda yaşayan 75 yaşındaki İsmail Özer'den 2 gündür haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.
Yalnız yaşayan yaşlı adamın evine itfaiye ekipleri tarafından balkondan girildi.
YAŞLI ADAMIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Dairenin kapısının açılmasıyla evin içerisinde yaşlı adamın bıçaklamış halde cansız bedeniyle karşılaşıldı.
Polis ekiplerinin konuyu cinayet olarak değerlendirmesi üzerine yürütülen çalışmalarda Özer'in arkadaşı olan 53 yaşındaki İ.C. yakalanarak gözaltına alındı.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan İ.C.'nin alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşı olan Özer'i öldürdüğünü söylediği ve gün içerisinde sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
