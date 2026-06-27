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Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Haziran Cumartesi gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum

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Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Haziran Cumartesi gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında son durum, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 27 Haziran Cumartesi günü itibarıyla Kapalıçarşı ve serbest piyasa ekranlarında canlı altın alış-satış rakamlarını, ons altındaki son durumu merak eden vatandaşlar, güncel gram ve çeyrek altın alış satış fiyatlarını sorguluyor.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Gram altın alış: 6.119,66

Gram altın satış: 6.280,00

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Çeyrek altın alış: 9.943,48

Çeyrek altın satış: 10.405,00

ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI

Ons altın alış: 3.988,03

Ons altın satış: 3.988,67

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Yarım altın alış: 19.788,24

Yarım altın satış: 20.810,00

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Tam altın alış: 39.679,15

Tam altın satış: 41.620,00

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 40.776,35

Cumhuriyet altını satış: 43.650,00

Kaynak: Haber Merkezi

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