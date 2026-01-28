GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Anadolu’yu ayağa kaldıracak proje: Listede Konya da var!

- Güncelleme Tarihi:

Anadolu’yu ayağa kaldıracak proje: Listede Konya da var!
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Marmara bölgesindeki aşırı yoğunlaşmanın azaltılması, muhtemel bir depreme karşı tedbir alınması maksadıyla aralarında Konya’nın da bulunduğu 14 farklı ilde sanayi havzaları oluşturulacak.

Marmara'daki deprem riskinin ardından düğmeye basıldı. 

Marmara bölgesindeki aşırı yoğunlaşmanın azaltılması, muhtemel bir depreme karşı tedbir alınması ve ülke genelinde dengeli bir sanayi dağılımı sağlamak maksadıyla birtakım çalışmalara başlandı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 14 il yeni sanayi havzası olarak belirlendi.

SANAYİ ANADOLU'YA YAYILACAK

İç Anadolu ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere farklı bölgelerde sanayi alanları oluşturulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, milletvekillerinin bu konudaki sorularını cevaplarken, 64 ilde yürütülen 166 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesi ile sanayinin Marmara dışında dengeli olarak yayılması, bölgesel kalkınmanın desteklenmesi ve yerel istihdamın artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Bakanlığın hazırladığı, ‘Ulusal Sanayi Alanları Master Planı' ile de metropollerde ve afet riski yüksek bölgelerde yoğunlaşan sanayinin Anadolu'ya dengeli şekilde yayılması amaçlanıyor.

14 İLDE AÇILACAK

Fabrika havzasına dönüştürülecek iller listesinde İç Anadolu hattında Ankara,  Eskişehir, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Konya, Niğde ve Karaman yer alıyor. 

Karadeniz kapısı olarak ise Amasya, Samsun ve Kastamonu öne çıkarken lojistik çıkış kapısı olarak Mersin bulunuyor. 

SANAYİ BÖLGESİNDEKİ FAY HATLARI ALARM VERİYOR

MTA'nın yayınladığı son rapora göre Türkiye'de 45 il ve 110 ilçe doğrudan aktif fay hatları üzerinde yer alıyor.

Özellikle Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapan İzmir, Kocaeli ve Bursa gibi illerin birinci derece deprem bölgesinde bulunması, "Sanayi Göçü” projesini hayati bir zorunluluk haline getirdi.

RİSK ANALİZLERİ YAPILIYOR

 İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Kocaeli ve Sakarya illerinde bulunan 77 OSB'nin yanı sıra büyük sanayi tesisleri, ulaşım ve enerji altyapısı açısından kritik görülen altyapıların, depremlere karşı risk durumlarının tespit edilmesine yönelik bir çalışma başlatıldı.

Ortaya çıkacak veriler ışığında, sanayi bölgeleri planlamasında yer seçimi açısından dikkate alınması gereken hususları içeren bir rehber hazırlanacak. Bu çalışma Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanemi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte yürütülecek.

DAHA AZ RİSKLİ İLLER HANGİLERİ

Buna karşın deprem riski daha düşük olan şehirler arasında Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman öne çıkıyor.

Yeni fabrika havzalarının önemli bir bölümünün bu illerde yoğunlaşması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

