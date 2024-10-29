Anıtkabir 745 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 745 bin 920 kişi tarafından ziyaret edildi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilginin yoğun olduğu Anıtkabir, bugün ziyarete açıldığı saat 09.00'dan 22.00'ye kadar olan sürede 745 bin 920 kişiyi ağırladı.
Öte yandan, Anıtkabir Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu yıl ocak ayında 229 bin 426, şubatta 226 bin 403, martta 223 bin 689, nisanda 513 bin 605, mayısta 577 bin 623, haziranda 345 bin 753, temmuzda 388 bin 418, ağustosta 728 bin 761, eylül ayında ise 386 bin 751 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.
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