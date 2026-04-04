GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,683 TL
EURO
51,339 TL
STERLİN
59,066 TL
GRAM
6.780 TL
ÇEYREK
11.701 TL
YARIM
23.199 TL
CUMHURİYET
45.687 TL
GÜNCEL Haberleri

Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek “1920 Koşusu“ nedeniyle Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın GMK Bulvarı Anadolu Ajansı binası önünden başlayacak "1920 Koşusu" dolayısıyla saat 08.30'dan itibaren, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın Demirtepe Köprü Altı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'ndan Anadolu Meydanı istikametine iniş yan varyantlarının tamamı, Kazım Karabekir Caddesi'nin Ulaştırma Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü ve Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan kısmı çift yönlü trafiğe kapalı olacak.

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin İnönü Bulvarı ile Beşevler Kavşak arasında kalan bölümünde, Akdeniz Caddesi'nin Aşkabat Caddesi ile Gençlik Caddesi arasında kalan bölümünde, Gençlik Caddesi'nin Necatibey Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan bölümü ile Anıt Caddesi'nin tamamında çift yönlü ve belirtilen bu yollara bağlanan tüm caddeler, sokaklar ve varyantların tamamında çift yönlü olarak araç trafiğine izin verilmeyecek.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
