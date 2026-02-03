GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Antalya’daki otobüs kazasının acısı Bilecik’e de ulaştı! Cami avlusuna cemaat sığmadı

Antalya’nın Döşemealtı ilçesi yakınlarında yaşanan feci otobüs kazasında hayatını kaybeden Bilecikli 19 yaşındaki Sudem Çakmak’ın cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Geçtiğimiz gün Tekirdağ'dan Antalya'ya gelen Buzlu Turizm'e ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevreyolu'nda virajı alamayıp devrildi.

Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerden biri de Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ikamet eden 19 yaşındaki Sudem Çakmak oldu. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğrencisi olan 19 yaşındaki Sudem Çakmak'ın memleketi Bilecik'ten Antalya'ya gittiği öğrenildi.

Cami avlusuna cemaat sığmadı

19 yaşındaki Sudem Çakmak'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Fatih Camiinde kılınan cenaze namazında ardından Osmaneli İlçe Mezarlığına defnedildi. Cenazeyi kılmak için camiye akın eden ilçe halkı avluya sığmazken, tutulan saflar yola taştı. Sudem'in yakınları ve sevenleri canezede göşyaşları döktü.

Kaynak: İHA

