Arıkan: Gündemimizde partiler arası birleşme yok! Terörsüz Türkiye sürecinde Saadet Partisi bedel ödemeye hazır

‘Anadolu sohbetleri’ Programında gazetecilerle bir araya gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi birleşecek iddialarına net yanıt verdi. Fatih Erbakan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı ve son günlerde kamuoyunda tartışılan “Milli Görüş tabanındaki partilerin birleşeceği” iddialarına ilişkin Arıkan, “Kesinlikle gündemimizde birleşme yok” dedi.

(MHA) Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) tarafından düzenlenen "Anadolu Sohbetleri” Programı kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Gündemdeki Terörsüz Türkiye Komisyonu çalışmaları, İmralı tartışmaları, anayasa süreci, dış politika, ekonomi ve ittifak ihtimalleri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Arıkan, dikkat çeken mesajlar verdi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SAADET PARTİSİ BEDEL ÖDEMEYE HAZIR”

Arıkan, sürecin yalnızca PKK ve İmralı eksenli bir güvenlik meselesi olmadığını belirterek "Bu konu çok daha büyük bir çerçevenin parçasıdır. Türkiye'nin temel meselelerini bir arada görmeden sağlıklı bir sonuca varamayız” dedi.

Terörsüz Türkiye Komisyonunun İmralı ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mahmut Arıkan "Önümüzdeki perşembe günü "4 Aralık'ta” komisyon toplanacak. Biz İmralı konusunda terörsüz Türkiye konusunda elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Kafamızdaki istifhamları da süreci baltalamak için, süreci engellemek için değil, sürece katkı sağlamak için vermeye devam edeceğiz” dedi.

Bazı kaygıların olduğunu ama çok şükür şu ana kadar olumsuz bir şey olmadı diyen Arıkan, "Biz gereken desteği vereceğiz sürecin destekçisi olacağız” ifadelerini kullandı. Arıkan, Saadet Partisi ben bu işten nasıl hamasi yaklaşarak, toplumun hoşuna giden cümlelerle oy arttırırım kaygısı ile değil, 10 binlerce evladını şehit vermiş Türkiye'nin bu sıkıntılardan kurtulması için gerekirse fedakârlık yapacak bir yerde duruyor. Biz 56 yıllık geçmişimizde her zaman devlet menfaati mi parti menfaatimi diye baktığımızda biz her zaman devlet menfaatini gözettik. Farklı siyasi partiler farklı kanaatleri kullanıyor. Saadet partisi orda değil. Bu problem çözülecekse saadet partisi kendine düşen bedeli ödemeye hazırdır” dedi.

Toplantının ana başlıklarından biri hükümetin son dönemde yoğunlaştırdığı "Terörsüz Türkiye” süreci oldu. Arıkan, terörün bitirilmesi hedefinin herkes tarafından desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Terörü yalnızca İmralı ve PKK bağlamına sıkıştırırsanız meseleyi daraltmış olursunuz. Türkiye'nin ekonomik, hukuki, sosyal ve siyasal sorunları bir bütün olarak ele alınmadan kalıcı bir güvenlik ortamı sağlanamaz dedi.

Arıkan, partilerinin süreci baltalamaya değil, "hukuka ve toplumsal meşruiyete uygun bir zeminde katkı sunmaya” çalıştığını söyledi.

PARTİ BİRLEŞMESİ İDDİALARINA NET YANIT: GÜNDEMİMİZDE YOK

Son günlerde kamuoyunda tartışılan "Milli Görüş tabanındaki partilerin birleşeceği” iddiaları hakkında da konuşan Arıkan, tartışmaya kapıyı kapatarak, "Kesinlikle gündemimizde parti birleşmesi yok. Bunu konuşanlar, siyasi geleneğimizin yapısını bilmeden yorum yapıyor” ifadelerini kullandı.

İş birliği ihtimalinin başka bir başlık olduğuna dikkat çeken Arıkan, "İttifak zemini farklıdır. İlke bazlı her partiyle oturulur, görüşülür. Bizim arzumuz, Milli Görüş çizgisindeki tüm partilerin ortak bir ilkesel zeminde buluşmasıdır” değerlendirmesinde bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI TARTIŞMALARI: ÖNCE SİSTEMİ KONUŞALIM

Arıkan, olası cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına da açıklık getirdi. Kişisel bir adaylık değerlendirmesi yapmadığını vurgulayan Arıkan, "Erken ve gereksiz bir tartışma” dedi. Arıkan, "Daha yönetim sisteminin geleceğini konuşmamışken aday konuşmak doğru değil. Aday tartışmasını çok sonra, sistem tartışmasından sonra yapmak gerekir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili sorulara da yanıt veren Arıkan, "Sayın Erbakan ile bu konu hiç gündemimize gelmedi” dedi. Sistemin işleyişinde mevcut eksikliklerin nasıl düzeltileceğinin ve itiraz edilen noktaların olumlu hale nasıl çevrileceğinin önemine dikkat çekti.

YENİ ANAYASA MESAJI: ÖNCE MEVCUT ANAYASAYA UYULSUN

Hükümetin gündeme getirdiği yeni anayasa önerisini değerlendiren Arıkan, "ilkesel olarak kapıyı kapatmadıklarını” söyledi ancak samimiyet testine dikkat çekerek, "Yeni anayasa fikrine karşı değiliz. Yeni bir metnin toplumu nasıl ikna edeceğini sorgulamak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Gazze Vurgusu: Söylem Güçlü, Eylem Eksik

Dış politika başlığında özellikle Gazze meselesine geniş yer veren Arıkan, Türkiye'nin söylem düzeyinde doğru bir pozisyon aldığını ancak somut adımların yetersiz olduğunu söyledi.

İslam ülkelerinin mevcut durumda ABD ekseninde konumlandığını belirten Arıkan, "Gerçek bir siyasi birlik kurulmadıkça Filistin meselesinde köklü bir çözüm beklenemez” dedi.

EKONOMİ VE ASGARİ ÜCRET: AÇLIK SINIRININ ALTINDA RAKAM KONUŞULMASI ZULÜMDÜR

Arıkan, ekonomideki tabloyu "toplumsal bir yorgunluk” olarak nitelendirdi. Asgari ücret görüşmelerine yönelik Arıkan, "Asgari ücret, insan onuruna yaraşır bir yaşamı sağlamalıdır. Değerlendirmesinde bulundu.

"YENİ DÜNYA, MAZLUMLARIN ORTAK İTTİFAKIYLA KURULABİLİR”

Arıkan, konuşmasının sonunda Türkiye'nin uluslararası arenada önemli bir saygınlığı olduğunu belirtti, ancak bunun doğru politikalarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Arıkan, "Sadece İslam Birliği söylemi eksik. Dünyada mazlum olan tüm ülkelerin ortak bir ittifak kurması gerekiyor. Mevcut düzen adalet üretmiyor. Yeni bir düzenin kurulması kaçınılmazdır dedi.



