Askere gidecekti: Eğlencede silahla vuruldu

Çorum’da R.Y. isimli genç, kendisi için düzenlenen asker eğlencesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin “kutlama“ gerekçesiyle ateşlediği silahtan çıkan kurşunla yaralandı.
Çorum'da askere gidecek bir genç için organize edilen uğurlama eğlencesi hastanede sona erdi.
Olay akşam saatlerinde Gülabibey Mahallesi Kapaklı 1. Cadde'de meydana geldi. Bir grup, R.Y.'yi askere uğurlamak için mahallede kurulan çadırda bir araya geldi. Bir süre sonra, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş açtı.
Kurşunların hedefi olan R.Y., bacağından yaralandı. Arkadaşlarının özel araçla Hasan Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı R.Y., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
