ASKİ DUYURDU | Ankara’daki o ilçeler susuz kalacak! Saatlerce sürecek! İşte ASKİ 8-9-10-11-12 Ocak su kesintileri
- Güncelleme Tarihi:
Ankaralılar dikkat! Bu ilçelere su verilmeyecek. Çalışmalar saatlerce sürecek. Ankara’da sular ne zaman gelecek, Ankara’da hangi ilçelerde sular kesiliyor? İşte Ankara 8-9-10-11-12 Ocak su kesintisi
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli ilçelerde saatler sürecek su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar, kesinti süresince tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
Ankara su kesintisi: Saatlerce sürüyor!
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), şehir genelinde yapılacak planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Çalışmaların, su hatlarının yenilenmesi ve bakım faaliyetleri kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi.
Ankara'da sular kesiliyor 8-9-10-11 Ocak
ASKİ yetkilileri, kesintinin en kısa sürede tamamlanarak su arzının normale döneceğini belirtti. Ayrıca, çalışmalardan dolayı vatandaşlardan özür dilendi ve kesinti süresince anlayış beklediklerini ifade ettiler.
