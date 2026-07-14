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ASRİAD Konya Şube Başkanı Abdullah Karabağ: “15 Temmuz 2016 gecesi bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık’’

ASRİAD Konya Şube Başkanı Abdullah Karabağ: “15 Temmuz 2016 gecesi bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık’’

ASRİAD Konya Şube Başkanı Abdullah Karabağ'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı: 

"Bundan tam 10 yıl önce, 15 Temmuz 2016 gecesi, aziz milletimizin bağımsızlığına, demokrasisine ve geleceğine haince kasteden bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Ancak o karanlık gece, vatanına, bayrağına ve hürriyetine canı pahasına sahip çıkan necip milletimizin destansı direnişiyle aydınlık bir sabaha uyanmıştır.

15 Temmuz; birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi hedef alan hain odaklara karşı verilmiş en net cevaptır. O gece Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara dökülen, tanklara karşı gövdesini siper eden kahraman milletimiz, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!' ilkesini tüm dünyaya bir kez daha ezberletmiştir. Konya'mız da o gece manevi ruhuna yakışır bir asaletle, ilk andan itibaren meydanlarda nöbet tutmuş, milli iradenin en güçlü kalelerinden biri olduğunu göstermiştir.

Bizler, ASRİAD (Asrın İşadamları Derneği) Konya Şubesi ve iş dünyasının temsilcileri olarak şunun çok iyi farkındayız: Ekonomik bağımsızlık, siyasi bağımsızlığımızın en güçlü teminatıdır. 15 Temmuz'da canını ortaya koyarak bu vatanı kurtaran kahramanlarımıza borcumuzu, daha çok üreterek, daha çok istihdam sağlayarak ve ülkemizi dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri haline getirerek ödemek zorundayız. Hainlerin her türlü prangasına ve ekonomik operasyonlarına inat; yatırımdan, üretimden ve ihracattan asla vazgeçmeyeceğiz. 'Önce Nitelik' düsturuyla hareket eden ASRİAD ailesi olarak, ülkemizin kalkınma mücadelesinde her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız.

Bu anlamlı günde; vatanımızın birliği ve bütünlüğü için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen 251 vatan evladına Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyor, sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin."

 

Kaynak: Haber Merkezi

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