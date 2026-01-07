Baba ve 3 oğlu sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı! Yaralılardan 3’ünün durumu ağır
Karaman’da baba ve 3 oğlu sokak ortasında uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3’ünün durumu ağır.
Olay, saat 11.20 sıralarında Kirişçi Mahallesi 49. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.K. isimli zanlı sokak ortasında karşılaştığı baba M.Ş. (69) ve oğulları K.Ş. (39), H.A.Ş. (27) ve E.Ş.'yi (31) belinden çıkardığı silahla vurarak olay yerinden kaçtı.
Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan baba ve oğulları kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yerde yatan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, olayın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemi aldı, olay yeri inceleme ekibi de boş kovan çalışması yaptı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren zanlıyı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Öte yandan olayın alacak verecek meselesinden dolayı çıktığı ileri sürüldü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
