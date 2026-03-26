GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Baharda sıcaklıklar normallerin üzerinde olacak

Ülke genelinde, baharda sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün üç aylık öngörülen mevsimsel sıcaklık verilerini değerlendirdi.

Bu kapsamda mart, nisan ve mayısta beklenen hava durumuna ilişkin bilgi veren Şahbaz, "Özellikle sıcaklıkların yurdumuzun büyük kesiminde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini öngörüyoruz." dedi.

Şahbaz, martta sıcaklık ve yağışların mevsim normalinde yaşandığını aktararak, "Yurdun batı kesimlerinde yer yer mevsim normalleri üzerinde olmasını bekliyorduk. Ülkemizi son dönemde etkileyen yağışlı sistemle beraber özellikle Akdeniz ve Ege kesimlerinde yağışlar mevsim normalleri üzerinde oldu. Yurdun geri kalanında mevsim normallerinde yağışlar gördük." ifadelerini kullandı.

Mevsimsel sıcaklık tahminlerine göre nisan ayı sıcaklıklarının yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinde seyredeceğini dile getiren Şahbaz, "Nisan ayında yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde olacak. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Şahbaz, İç Anadolu'nun batısı ve İç Ege'de sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde olmasının tahmin edildiğini bildirdi.

Mayıs ve haziranda öngörülen sıcaklık verilerini değerlendiren Şahbaz, sıcaklıkların genel olarak mevsim normallerinin 0,5 ila 2 derece üzerinde seyredeceğini öngördüklerini söyledi.

Yurt genelinde mayıs ve haziranda yağışların mevsim normallerinde seyredeceğini ifade eden Şahbaz, "Nisanda Ege'nin kıyı kesimleri ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yağışların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Yurdun geri kalanında ise mevsim normallerinde yağışlar göreceğiz." bilgisini verdi.

Şahbaz, 3 aylık dönemde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına zaman zaman düşebileceğini ancak ortalama sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
