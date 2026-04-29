Bahçeli “Ahmetler makama“ demişti: Ahmet Özer ve Ahmet Türk’ün ’göreve iade edileceği’ iddiası
Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, “Terörsüz Türkiye” sürecinde önemli adımlar atılacağını belirterek, mayıs ayında Ahmet Türk ve Ahmet Özer’in görevlerine dönebileceğinin ifade edildiğini söyledi.
Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, "Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Burhan, süreç kapsamında önümüzdeki dönemde önemli adımların atılmasının beklendiğini belirterek, mayıs ayı içinde iki belediye başkanıyla ilgili gelişme yaşanabileceğini ifade etti.
Sinan Burhan açıklamasında, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Ahmet Türk ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevlerine döneceğinin konuşulduğunu söyledi.
Burhan, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Terörsüz Türkiye sürecinde önemli adımlar atılacak. Mayıs ayı içinde, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Ahmet Türk ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevlerine döneceği ifade ediliyor.”
Söz konusu açıklama, siyasi kulislerde yeni bir sürecin işareti olarak değerlendirilirken, resmi makamlardan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Bahçeli, "Ahmetler makama" demişti
MHP lideri Devlet Bahçeli, mart ayındaki grup toplantısında, "MHP doğru bildiği yoldan ayrılmayacaktır. Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” ifadelerini kullanmıştı.
