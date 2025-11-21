Bakan Ali Yerlikaya’dan, Konya’da 6 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin açıklama: ’’Aşırı hız… Yine aşırı hız!’’

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın merkez Karatay ilçesinde hafif ticari araç ile TIR'ın çarpışması sonucu 6 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
"AŞIRI HIZ… YİNE AŞIRI HIZ!
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Konya'nın Karatay ilçesinde ‘aşırı hız' nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden M.Ç., önce karşı şeritten gelen çekiciye, ardından başka bir araca çarptı. 2024 yılındaki trafik kazalarında meydana gelen ölümlerin yaklaşık yüzde 47,2'si hız kuralına uyulmamasından meydana geliyor'' dedi
"CEZA ANLIK, TRAFİK KÜLTÜRÜ İSE KALICIDIR"
Yeni Trafik Kanunu Teklifindeki hedefimiz, sürücülere sadece trafik kurallarını ezberletmek değil, herkesin içinde doğruyu yanlıştan ayırt eden bir vicdan rehberi oluşturmaktır. Trafik cezası, riskli bir davranışı anlık olarak durdurabilir, denetim mekanizmaları, bu davranışın tekrar etme olasılığını azaltır, trafik kültürü ise doğru davranışı kişinin kendi doğrusu haline getirir. Ceza, anlık; trafik kültürü ise kalıcıdır. Biz kalıcı olanı inşa etmek istiyoruz. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaza, merkez Karatay ilçesi Aslım Caddesi'nde meydana geldi. M.Ç. idaresindeki 34 UIF 22 plakalı hafif ticari araç, karşı şeritten gelen M.İ. yönetimindeki 20 ASJ 036 plakalı TIR ile çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
