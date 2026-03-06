GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,21
EURO
51,34
STERLİN
59,29
GRAM
7.466,26
ÇEYREK
12.331,22
YARIM ALTIN
24.580,23
CUMHURİYET ALTINI
48.951,21
GÜNCEL Haberleri

Bakan Çiftçi Gazzeli misafirler ile iftarda buluştu: “Konya’daki bu tablo ensar-muhacir kardeşliğidir“

- Güncelleme Tarihi:

Bakan Çiftçi Gazzeli misafirler ile iftarda buluştu: “Konya’daki bu tablo ensar-muhacir kardeşliğidir“
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya temasları kapsamında Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen iftar programına katıldı. İftarı, Gazzeli misafir aileler ile ybirlikte yapan Bakan Çiftçi “Konya’daki bu tablo ensar-muhacir kardeşliğidir“ dedi.

Konuşmasına Ramazan ayının rahmetine vurgu yaparak başlayan Bakan Çiftçi, zulüm altında yaşayan mazlumların Ramazan ayının bereketinden nasibini almasını diledi.

İLİM, HİKMET ve MERHAMET ŞEHRİ!

Ata ocağı Konya'yı "ilim, hikmet ve merhamet şehri” olarak tanımlayan İçiçşleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ''Konya aynı zamanda bir vuslat şehridir. Bin yıldır Anadolu'nun kalbi olmuş topraklar milletimizin aşkıyla kök saldı. Konya'nın bir başka adı daha vardır. ''Merhamet Diyarı.''Komşuluk hukukuyla insanı yaşatmayı şiyar etmiş bir şehirdir Konya. Gazelli kardeşlerimizi bağrına basan Konya tezahur ediyor.Konyamız merhametin en net göstergesidir. Bu tablo ensar-muhacir kardeşliğidir.Bizim inancımız mazlumu uzak görmez kardeş bilir. Konya'nın büyüklüğü de tam bu noktada görülür. Kapısı açık bir şehirdir. Rabbimiz Konyamızın ensar ruhunu ülkemizin dört bir yanında bereket kılsın.Konya vefanın sadakatin şehridir.'' dedi. 

SAVUNMA SANAYİ İHRACATI DİKKAT ÇEKİYOR!

Konuşmasında Türkiye'nin son dönemdeki uluslararası ve bölgesel gelişmelerine değinen Bakan Çiftçi, Türkiye'nin artık rotasını kendi çizen bir ülke olduğunu ve "Türkiye Yüzyılı” hedefiyle ilerlediğini ifade etti. Konya'nın üretim, tarım, sanayi ve savunma sanayi ihracatında ülke genelinde önde gelen şehirlerden biri olduğunu belirterek Konya'nın savunma sanayi ihracatında Türkiye'nin 4. il konumunda bulunduğunu söyledi.

GENÇLER SUÇA TEŞVİK EDİLMEYECEK 

Suç ve suçluyla mücadeleye de değinen Bakan Çiftçi, polis ve jandarmanın her an teyakkuz halinde olduğunu, dijital suçlara karşı yerli ve milli yazılım sistemleriyle yoğun çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Gençlerin suça teşvik edilmesine asla izin verilmeyeceğini vurguladı. 

Bakan Çiftçi, Konya'daki iftar programına ev sahipliği yapan yetkililer ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek konuşmasını Ramazan ve Kadir Gecesi temennileriyle sonlandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER