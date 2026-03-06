Bakan Çiftçi Gazzeli misafirler ile iftarda buluştu: “Konya’daki bu tablo ensar-muhacir kardeşliğidir“

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya temasları kapsamında Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen iftar programına katıldı. İftarı, Gazzeli misafir aileler ile ybirlikte yapan Bakan Çiftçi “Konya’daki bu tablo ensar-muhacir kardeşliğidir“ dedi.

Konuşmasına Ramazan ayının rahmetine vurgu yaparak başlayan Bakan Çiftçi, zulüm altında yaşayan mazlumların Ramazan ayının bereketinden nasibini almasını diledi.

İLİM, HİKMET ve MERHAMET ŞEHRİ!

Ata ocağı Konya'yı "ilim, hikmet ve merhamet şehri” olarak tanımlayan İçiçşleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ''Konya aynı zamanda bir vuslat şehridir. Bin yıldır Anadolu'nun kalbi olmuş topraklar milletimizin aşkıyla kök saldı. Konya'nın bir başka adı daha vardır. ''Merhamet Diyarı.''Komşuluk hukukuyla insanı yaşatmayı şiyar etmiş bir şehirdir Konya. Gazelli kardeşlerimizi bağrına basan Konya tezahur ediyor.Konyamız merhametin en net göstergesidir. Bu tablo ensar-muhacir kardeşliğidir.Bizim inancımız mazlumu uzak görmez kardeş bilir. Konya'nın büyüklüğü de tam bu noktada görülür. Kapısı açık bir şehirdir. Rabbimiz Konyamızın ensar ruhunu ülkemizin dört bir yanında bereket kılsın.Konya vefanın sadakatin şehridir.'' dedi.

SAVUNMA SANAYİ İHRACATI DİKKAT ÇEKİYOR!

Konuşmasında Türkiye'nin son dönemdeki uluslararası ve bölgesel gelişmelerine değinen Bakan Çiftçi, Türkiye'nin artık rotasını kendi çizen bir ülke olduğunu ve "Türkiye Yüzyılı” hedefiyle ilerlediğini ifade etti. Konya'nın üretim, tarım, sanayi ve savunma sanayi ihracatında ülke genelinde önde gelen şehirlerden biri olduğunu belirterek Konya'nın savunma sanayi ihracatında Türkiye'nin 4. il konumunda bulunduğunu söyledi.

GENÇLER SUÇA TEŞVİK EDİLMEYECEK

Suç ve suçluyla mücadeleye de değinen Bakan Çiftçi, polis ve jandarmanın her an teyakkuz halinde olduğunu, dijital suçlara karşı yerli ve milli yazılım sistemleriyle yoğun çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Gençlerin suça teşvik edilmesine asla izin verilmeyeceğini vurguladı.

Bakan Çiftçi, Konya'daki iftar programına ev sahipliği yapan yetkililer ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek konuşmasını Ramazan ve Kadir Gecesi temennileriyle sonlandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi