Bakan Çiftçi: Okul saldırısında 8’i öğrenci 9 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş’taki ortaokulda 14 yaşındaki bir öğrenci tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 8’i öğrenci, 1’i öğretmen olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Kahramanmaraş'ta bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırının ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralıların durumu ve soruşturma süreciyle ilgili Kahramanmaraş Üniversitesi Hastanesi önünde ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bakan Çiftçi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırının saat 13.30 sularında meydana geldiğini belirtti. Okulun ikili eğitim (sabahçı ve öğlenci) verdiğini hatırlatan Çiftçi, saldırının sabahçı öğrencilerin dağılma vaktinde gerçekleştiğini ifade etti.

Saldırgan aynı okulun öğrencisi

Saldırıyı gerçekleştiren şahsın okulun kendi öğrencisi olduğunu açıklayan Çiftçi, "Kendisi de öğleden sonra okula devam eden, 8. sınıf öğrencisi 14 yaşında bir çocuğumuz, evden getirdiği silahlarla iki sınıfa girerek rastgele ateş açmıştır." dedi.

"8 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti"

Saldırıya ilişkin acı verici detayları paylaşan Bakan Çiftçi, şunları kaydetti;

Bu hadise neticesinde maalesef 9 vefatımız var. Bunlardan 8 tanesi öğrenci, bir tanesi ise öğretmenimizdir. Olayda ayrıca 13 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımızdan 6'sı yoğun bakımda tedavi görmekte olup, 3'ünün durumu kritiktir.

Bakan Çiftçi, yaşanan olayı "menfur bir saldırı" olarak nitelendirerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın tüm birimlerce titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

