Bakan Çiftçi: Suçu özendirenlere karşı devletimizin iradesi sarsılmaz şekilde sahadadır
İçişleri Bakanı Çiftçi, “Suçu özendirenlere, suçluyu kahraman gibi göstermeye çalışanlara, silahla sokakta güç gösterisine kalkışanlara karşı devletimizin iradesi sarsılmaz şekilde sahadadır.“ ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından, sosyal medya platformlarından suçu ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin paylaşımda bulundu.
"Sokak çetelerine, organize suç yapılarının uzantılarına ve bu karanlık çevreleri sosyal medya üzerinden cazip göstermeye kalkışanlara mesajımız açıktır, nettir, kesindir. Hiçbirine geçit vermeyeceğiz." diyen Çiftçi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde ülke genelindeki operasyonlarda 358 şüphelinin yakalandığını anımsattı.
Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:
"Suçu özendirenlere, suçluyu kahraman gibi göstermeye çalışanlara, silahla sokakta güç gösterisine kalkışanlara ve evlatlarımızı bu karanlık tuzağın içine çekmek isteyenlere karşı devletimizin iradesi sarsılmaz şekilde sahadadır. Bu aziz milletin huzuruna, güvenliğine ve geleceğine kast eden herkes hukuk önünde mutlaka hesap verecektir. Bu mücadele, devletimizin kararlılığının, milletimize verdiği huzur ve güven sözünün sahadaki ifadesidir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da suç ve suçlularla mücadelemiz kesintisiz sürecektir. Bu başarılı operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi yürekten tebrik ediyorum."
