Bakan Ersoy: 15 Aralık artık dünya takviminde Türk dili için özel bir yer alacak

Bakan Ersoy, Orhun Yazıtları’nın çözüldüğü 15 Aralık’ın UNESCO tarafından “Dünya Türk Dili Ailesi Günü“ ilan edilmesini, Türk dünyası için gurur verici bir başarı olarak değerlendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO'nun bu tarihi kararının, Türk dilinin köklü geçmişinin ve zengin mirasının uluslararası alanda tescil edilmesi anlamına geldiğini belirtti.

Bakan Ersoy, kararın sadece Türkiye için değil, tüm Türk dünyası için gurur verici bir başarı olduğunu bildirdi.

15 Aralık tarihinin ayrı bir anlam taşıdığını dile getiren Ersoy, "1893 yılında Danimarkalı bilim insanı Vilhelm Thomsen'in Orhun Yazıtları'nı çözerek, Türk dilinin köklü tarihini bilim dünyasına kanıtladığı gün olan 15 Aralık, artık dünya takviminde Türk dili için özel bir yer alacak. Bu, dilimizin bin yıllık yolculuğunun en güzel tescilidir." ifadelerini kullandı.

"Bu başarı, Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin somut göstergesidir"



Kararın, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk devletlerinin ortak çalışmasıyla hayata geçtiğini vurgulayan Ersoy, "Bu başarı, Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin somut göstergesidir. UNESCO ailesine bu vizyoner kararları için teşekkür ediyor, ortak hazırlık sürecinde emeği geçen tüm Türk devletlerinin temsilcilerini yürekten kutluyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy, kararın Türk kültürünün kadim merkezlerinden biri olan Semerkant'ta ilan edilmesinin kültürel kökenlerle kurulan güçlü bağa işaret ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu karar, Türk dilinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusundaki çabalarımızı küresel ölçekte destekliyor. Dilimiz, kültürümüzün en değerli hazinesidir. Bu tarihi karara vesile olan herkese ve UNESCO'ya şükranlarımı sunuyorum. 15 Aralık artık tüm Türk dünyasının kutlayacağı, dil bilincinin güçleneceği özel bir gün olacak."

Kaynak: AA