Bakan Fidan: Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. ABD İran arasında varılan ateşkese ilişkin İsrail'in sabotajına karşı uyarıda bulunan Fidan, "Aklıselimle hareket edilmeli. Tarafların yapıcı olması önemli" dedi.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Dünya kamuoyu İsrail'in muhtemel sabotaj hamlelerine karşı gerekli tepkiyi koyacak durumda olmalı. İsrail'in sabotajlarına karşı aklıselimle hareket edilmeli.
İsrail, Gazze'deki soykırımını şimdi Lübnan'a taşımaktadır. İsrail saldırılarını kadın ya da çocuk gözetmeden yapıyor.
