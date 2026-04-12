Bakan Fidan Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, İran ve ABD heyetleri arasında İslamabad'da gerçekleştirilen müzakareler ele alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, İran ve ABD heyetleri arasında İslamabad'da gerçekleştirilen müzakareler ele alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
