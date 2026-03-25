GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Bakan Kurum BM Genel Kurulu'nda Türkiye'nin COP31 vizyonunu anlatacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 27 Mart’ta BM Genel Kurulu’na hitap edecek. Türkiye’nin COP31 ev sahipliği sürecine dair bilgilendirme yapacak olan Kurum, “Uygulama COP’u“ vizyonunun detaylarını paylaşacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinlikleri çerçevesinde ABD'ye 3 günlük ziyarette bulunacak.

Bu kapsamda COP31 Başkanı olarak, bugüne kadar BM temsilcileri, önceki dönem COP başkanları, STK'ler, büyükelçiler, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile görüşme ve toplantılar yapan Bakan Kurum, ABD'de de BM nezdinde ikili görüşmeler gerçekleştirip, tanıtım toplantılarına katılacak.

New York programı kapsamında ilk olarak yarın Türkevi binasında Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile bir araya gelecek olan Kurum, 140'a yakın ABD'li iş insanı ve STK temsilcisinin katılacağı toplantıda COP31 süreci ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi ile ilgili konuşma yapacak.

Kurum, daha sonra BM Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Alexander de Croo ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

Ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek olan Kurum, görüşme ve toplantılarda Türkiye'nin küresel çevre hareketi Sıfır Atık ve COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin bilgi verecek.

Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele ve çevre politikalarına yönelik sunumlar yapması planlanan Kurum'un, BM Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ile de COP31 sürecine ilişkin ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Murat Kurum, 27 Mart Cuma günü ise BM Genel Kurulu'nda Türkiye'nin COP31 ev sahipliği ve başkanlık sürecine ilişkin daimi temsilcilere bilgilendirme yapacak.

Kurum, hitabında Türkiye'nin COP31 vizyonunu, "Uygulama" COP'u olarak belirlediğine dikkati çekecek ve bu vizyonun süreçlerini de diyalog, uzlaşı ve aksiyon ekseninde sıralayacak.

Bakan Kurum, Türkiye'nin, iklim işbirliği, temiz enerji ve yeşil dönüşüm konularında hedef odaklı bir COP31'in sürecini yürütmeyi amaçladığını üye ülkelere anlatacak.

BM'de "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinlikleri düzenlenecek

Kurum, Genel Kurul hitabının ardından, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" programlarına katılacak.

BM binasında gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın video mesajı da yayımlanacak.

Bakan Kurum'un yanı sıra programda, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 İklim Değişikliği Üst Düzey Şampiyonu Samed Ağırbaş, BM Çevre Programı İcra Direktörü Inger Andersen, BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach birer konuşma yapacak.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
