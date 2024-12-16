Bakanlık 5 belediyeye haciz başlattı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu’na en fazla prim borcu bulunan 5 belediyeye haciz işlemi başlattı. İstanbul, Ankara, Mersin, Adana Büyükşehir ile Şişli Belediyeleri için harekete geçildi.
Belediyelerin SGK'ya olan prim borçlarını tahsil etmek için düğmeye basıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 4 Büyükşehir ile 1 ilçe belediyesi için haciz işlemi başlattı.
Haciz işlemi başlatılan belediyeler arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi 8 milyar 700 milyon liralık borcuyla başı çekiyor. Ankara'yı, 6 milyar 400 milyon lirayla İstanbul Büyükşehir Belediyesi takip ediyor.
Adana Büyükşehir Belediyesi'nin de 4 milyar 300 milyon lira prim borcu bulunuyor.
En çok borcu bulunan ve haciz işlemi başlatılan ilçe belediyesi ise 2 milyar 800 milyon lira borç tutarıyla Şişli oldu.
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