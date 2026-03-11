Başkan Altay, Türkiye’nin Avrupa Parlamentosu’ndaki tek genç temsilcisi olan Murat Can Bulşan’ı tebrik etti

Konya Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü vizyoner gençlik çalışmalarıyla gençlik çalışmalarını uluslararası boyuta taşıyarak Konyalı gençlerin uluslararası platformlarda daha güçlü şekilde temsil edilmesine yönelik projelerini sürdürüyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kariyer Destek ve Eğitim Merkezi (KADEME) çatısı altındaki Eurodesk Atmosfer Temas Noktası, uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Eurodesk Atmosfer İrtibat Kişisi Murat Can Bulşan'ın Eurodesk Türkiye tarafından aday gösterilerek "European Youth Week 2026” kapsamında oluşturulan "Eurodesk Gençlik Delegasyonu”na Türkiye'den seçilen tek temsilci olduğunu açıkladı.
Murat Can Bulşan'ı tebrik eden ve gençlerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirten Başkan Altay, "Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde yetişen gençlerimizin böylesine güzel başarılara imza atması bizleri çok mutlu ediyor. 24 Nisan'da Brüksel'de düzenlenecek European Youth Week 2026 kapsamında "Eurodesk Gençlik Delegasyonu”nda ülkemizi temsil edecek olan Murat Can Bulşan kardeşimi gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'Yİ VE KONYA'YI TEMSİL EDECEK
Türkiye'den seçilen tek temsilci Bulşan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilecek European Youth Week açılış toplantısında Türkiye'yi ve Konya'yı temsil edecek.
KADEME temsilcisi Bulşan, bu önemli organizasyonda Avrupa düzeyinde gerçekleştirilen karar alma süreçlerinde Türkiye'deki gençlerin görüş ve önerilerini dile getirme fırsatı bulacak.
Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu iş birliğiyle düzenlenen European Youth Week, gençlerin demokratik katılımını artırmayı, gençlik politikalarına yön vermelerini teşvik etmeyi ve Avrupa genelinde gençler arası iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.
Konya'daki gençleri Avrupa fırsatlarıyla buluşturan Eurodesk Atmosfer, uluslararası projeler ve eğitim programlarıyla gençlerin küresel ölçekte aktif rol almasına öncülük ediyor.
Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu